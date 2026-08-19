logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Polícia Civil cumpre mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável em Sergipe

Policia-civil-2024

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Campo do Brito, cumpriu, nesta quarta-feira, 19, um mandado de prisão definitiva contra um homem investigado por estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 2023, quando a vítima tinha 11 anos, e chegou ao conhecimento das autoridades após denúncia feita pelos pais.

Segundo as investigações conduzidas pelo delegado Bruno Santana, a vítima mantinha um relacionamento com o homem, que tinha 23 anos à época dos fatos. Após o registro da ocorrência, a Polícia Civil realizou diligências e reuniu elementos que subsidiaram a apuração do caso e as providências judiciais.

Com o cumprimento do mandado, o homem foi preso e permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da decisão judicial.

Esta é a segunda prisão por crime de estupro de vulnerável cumprida pela Delegacia de Campo do Brito neste mês de agosto.

*Agosto Lilás*

O Agosto Lilás é uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, realizada anualmente em agosto. A iniciativa busca ampliar a informação sobre os diferentes tipos de violência, os mecanismos de prevenção e os canais disponíveis para denúncia e atendimento. A Polícia Civil orienta que situações de violência ou suspeita de violência sexual sejam comunicadas às autoridades.

Informações que possam contribuir com investigações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE

Publicidade
Publicidade
Previous
Next