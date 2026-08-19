Polícia Civil cumpre mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável em Sergipe

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Campo do Brito, cumpriu, nesta quarta-feira, 19, um mandado de prisão definitiva contra um homem investigado por estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 2023, quando a vítima tinha 11 anos, e chegou ao conhecimento das autoridades após denúncia feita pelos pais.

Segundo as investigações conduzidas pelo delegado Bruno Santana, a vítima mantinha um relacionamento com o homem, que tinha 23 anos à época dos fatos. Após o registro da ocorrência, a Polícia Civil realizou diligências e reuniu elementos que subsidiaram a apuração do caso e as providências judiciais.

Com o cumprimento do mandado, o homem foi preso e permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da decisão judicial.

Esta é a segunda prisão por crime de estupro de vulnerável cumprida pela Delegacia de Campo do Brito neste mês de agosto.

*Agosto Lilás*

O Agosto Lilás é uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, realizada anualmente em agosto. A iniciativa busca ampliar a informação sobre os diferentes tipos de violência, os mecanismos de prevenção e os canais disponíveis para denúncia e atendimento. A Polícia Civil orienta que situações de violência ou suspeita de violência sexual sejam comunicadas às autoridades.

Informações que possam contribuir com investigações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE