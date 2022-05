PC cumpre mandado de prisão por crime de roubo em Boquim

Na manhã da última quinta-feira, 5, policiais civis da Delegacia de Boquim cumpriram mandado de prisão contra Carlos Eduardo Silva Rodrigues, condenado pela prática do crime de roubo com arma de fogo. O delito aconteceu em fevereiro de 2020.

De acordo com as investigações, as vítimas, três mulheres e um homem, estavam na varanda de uma residência em Boquim, quando foram abordadas por dois indivíduos que anunciaram o assalto, portando uma arma de fogo.

Uma das vítimas chutou um dos assaltantes, enquanto as outras fugiam, o que motivou um disparo para o alto por parte de um dos suspeitos. Em seguida, os suspeitos retornaram à mesma residência, arrombaram a porta dos fundos e anunciaram um novo assalto.

Na ocasião do fato, após render os presentes no local, mediante ameaça, os autores roubaram duas caixas de som, um relógio, um botijão de gás e três aparelhos celulares.

Diante do ocorrido, foi cumprido o mandado de prisão hoje. O segundo envolvido no crime está em medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade.

Fonte: SSP/SE