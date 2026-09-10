Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas em Lagarto

A Polícia Civil, por meio das equipes da Delegacia Regional de Lagarto, coordenada pelo delegado Bruno Alcântara, cumpriu, na tarde da última quarta-feira, 09, um mandado de prisão definitivo contra um homem condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A prisão foi realizada no município de Lagarto, após o cumprimento da ordem judicial.

O preso permanece à disposição da Justiça e será encaminhado para audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o cumprimento das decisões judiciais e com o combate ao tráfico de drogas no município de Lagarto.