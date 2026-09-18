Polícia Civil cumpre mandados em Aracaju e Salgado durante Operação Pecúnia

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), por meio da Polícia Civil, deflagrou nesta sexta-feira, 18, a Operação “Pecúnia”. A ação cumpre cinco mandados de busca e apreensão expedidos pelo Núcleo de Garantias nos municípios de Aracaju e Salgado, com o objetivo de robustecer o conjunto probatório de um inquérito que apura fraudes e irregularidades em processos licitatórios e contratos administrativos celebrados pela Prefeitura de Aracaju.

Os trabalhos são conduzidos pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), e contam com a atuação operacional do Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) e da Divisão de Recuperação de Ativos (Recupera).

A investigação teve início em junho de 2026, após a apreensão de R$ 240 mil em espécie com um gestor público municipal. As análises documentais e telemáticas revelaram a existência de contratos firmados diretamente, sem o devido processo licitatório. Um dos episódios mais suspeitos envolveu a assinatura de um contrato de R$ 1.730.631,50 no dia 23 de junho de 2026, poucas horas antes do flagrante da apreensão do dinheiro.

O levantamento do histórico de contratações da empresa investigada com o poder público estadual, entre 2017 e 2026, apontou que a Secretaria Municipal de Educação de Aracaju (Semed) concentra R$ 19.693.358,45 de um montante total de R$ 23.342.601,16, o que representa 84,14% de todos os contratos da empresa no período de dez anos.

Os investigadores destacam ainda um crescimento atípico e expressivo do volume contratado durante a atual gestão municipal. As diligências seguem em andamento para a conclusão dos trabalhos periciais e investigativos.

Fonte: SSP/SE