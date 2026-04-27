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Polícia Civil de Lagarto deflagra operação em combate ao tráfico de drogas

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A Delegacia Regional de Lagarto participou de uma operação, coordenada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), com o objetivo de intensificar o combate ao tráfico de drogas na região. A ação foi deflagrada na última sexta-feira, 24, mas só foi divulgada nesta segunda-feira, 27.

Durante a operação, a equipe da Delegacia de Lagarto cumpriu dois mandados de busca e apreensão, contribuindo diretamente para o avanço das investigações em curso. As diligências foram realizadas em pontos previamente identificados pelo setor de inteligência, com base em levantamentos e denúncias apuradas.

A ação integrou esforços de diferentes unidades especializadas da Polícia Civil, reforçando a atuação conjunta no enfrentamento à criminalidade.

Fonte: Delegacia de Lagarto

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