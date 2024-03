Polícia Civil de Lagarto prende em flagrante dois irmãos pelo crime de homicídio

Dois irmãos foram presos pela Polícia Civil, suspeitos de matar um homem no povoado Joerana, em Lagarto.

O caso aconteceu na última sexta-feira (22), e a prisão foi realizada em menos de 12 horas após o homicídio. A justiça determinou a conversão do flagrante em prisão preventiva. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25).

De acordo com testemunhas, os autores, foram de motocicleta até a residência da vítima e além de tirar a vida do homem com dois disparos de arma de fogo, também tentaram matar o irmão da vítima que testemunhou o fato.

A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por dívidas referente ao uso de drogas.

A Polícia investiga o caso e deve concluir o inquérito nos próximos dias.