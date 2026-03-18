Polícia Civil de Sergipe cumpre mandados em investigação de perseguição contra mulher

A Polícia Civil de Sergipe, por meio das Delegacias de Porto da Folha e Poço Redondo, cumpriu, na última terça-feira, 17, mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura a prática do crime de perseguição contra uma mulher, no Alto Sertão do estado. A medida foi autorizada pelo Poder Judiciário após representação da autoridade policial.

De acordo com as investigações, o suspeito enviava, de forma constante e reiterada, diversas mensagens por aplicativo de comunicação à vítima, com o objetivo de estabelecer um relacionamento amoroso, mesmo sem consentimento.

Ainda segundo a apuração, a mulher relatou o caso ao esposo, que, ao procurar o investigado para questionar a conduta, teria sido ameaçado com o uso de uma arma de fogo.

Diante dos indícios de prática criminosa e visando resguardar a integridade da vítima e de seu companheiro, a Polícia Civil representou pela expedição dos mandados judiciais, que foram deferidos.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, a arma mencionada não foi localizada. No entanto, aparelhos celulares foram apreendidos e serão analisados no curso do inquérito policial.

As investigações seguem em andamento, e os dispositivos apreendidos serão encaminhados para análise pericial. A autoridade policial adotará as medidas legais cabíveis a partir dos elementos coletados.

Fonte: SSP/SE