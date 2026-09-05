Polícia Civil de Sergipe e FICCO/BA cumprem mandado e recuperam Porsche avaliado em mais de meio milhão

Na última sexta-feira, 4, uma grande operação integrada deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Sergipe resultou no cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão na capital baiana. A ação foi coordenada diretamente pelos delegados Gregório Bezerra e Carlos Antônio, responsáveis pela 2ª Delegacia Metropolitana de Aracaju (2ª DM), e contou com o suporte estratégico e operacional direto da equipe do secretário de Segurança Pública de Sergipe, João Eloy de Menezes, e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

A apreensão veicular é decorrente de processo criminal que apura fraudes em Sergipe e fora do estado. O veículo Porsche é objeto do delito, tendo sido levado de uma loja de venda de carros da capital sergipana de modo fraudulento. O carro foi apreendido em Salvador e o desfecho positivo da operação é fruto de um trabalho minucioso e ininterrupto.

As diligências de campo e os levantamentos de inteligência estenderam-se por alguns dias em solo baiano até que o paradeiro exato do veículo de alto padrão fosse identificado. Todo esse avanço investigativo teve como pilar a parceria e o apoio essencial da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Bahia (FICCO/BA) liderada pelo delegado da Polícia Federal Eduardo Badaró, além da atuação e reforço de inteligência da Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) e do Batalhão de área da região do Imbuí da PMBA.

A integração interestadual permitiu que as equipes progredissem no terreno ao longo dos últimos dias e cumprissem o mandado judicial durante a madrugada de hoje, 4, em Salvador.

Operação Miragem

O nome da operação alude à ilusão criada pelo golpista ao tentar ocultar o bem em outro estado. A SSP/SE reforça, mais uma vez, o seu compromisso com a segurança da população sergipana. Denúncias devem ser feitas no Disque-Denúncia (181).

Fonte: SSP/SE