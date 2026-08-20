Polícia Civil de Sergipe localiza em Pernambuco investigado por feminicídio ocorrido em Boquim

A Polícia Civil de Sergipe localizou, na última quarta-feira 19, na cidade de Gravatá, Pernambuco, Janoel de Oliveira, investigado pelo feminicídio de sua ex-namorada, registrado no município de Boquim, no mês de julho. A localização do procurado resultou de uma ação integrada entre a Delegacia de Boquim, responsável pela investigação, a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

A partir do trabalho de inteligência e do compartilhamento de informações entre as instituições, foi possível identificar que o investigado estaria em território pernambucano. As informações foram repassadas à PMPE, que realizou as diligências e efetuou a captura de Janoel por volta das 13h desta quarta-feira.

Após a prisão, o investigado foi encaminhado à Delegacia de Gravatá, onde serão adotadas as providências legais, incluindo a comunicação da prisão ao Poder Judiciário e o encaminhamento à audiência de custódia.

O delegado Josenildo Brito, que está à frente da investigação sobre o feminicídio ocorrido em Boquim, destacou a atuação integrada das forças de segurança para localizar o investigado.

“Depois de um trabalho cansativo, a polícia conseguiu lograr o êxito em capturar esse indivíduo, que é de extrema periculosidade, que cometeu um feminicídio aqui na cidade de Boquim, era foragido do estado do Ceará, por dois homicídios e, recentemente, havia praticado uma tentativa de homicídio no município de Lagarto. E, graças a um trabalho incansável, dedicado em troca de informações e inteligência, a gente acabou logrando o êxito na captura desse indivíduo perigoso”, disse o delegado Josenildo Brito.

Histórico da investigação

Janoel de Oliveira é investigado pela morte da ex-namorada, cujo corpo foi localizado em uma residência na zona rural de Boquim, no último dia 1º de julho. A investigação é conduzida pela Delegacia de Boquim.

Durante o levantamento de informações, a Polícia Civil também identificou que o investigado possui mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça do Ceará, relacionados a crimes de homicídio e feminicídio praticados no município de Crato.

A apuração também mostrou que Janoel é investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida em Lagarto no dia 10 de agosto.

A Polícia Civil destaca que a integração entre as unidades policiais, os setores de inteligência e as forças de segurança de outros estados foi fundamental para a localização do investigado, reforçando a importância do compartilhamento de informações no combate à criminalidade e na localização de pessoas procuradas pela Justiça.

Fonte: SSP/SE