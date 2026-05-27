Polícia Civil de Sergipe localiza médico investigado por tráfico de drogas

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Investigação de Narcóticos (Denarc), divulgou na última terça-feira, 26, que localizou um médico investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem, que possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Goiás, foi preso no município de Boa Vista, em Roraima, durante trabalho conjunto entre as Polícias Civis de Sergipe, Goiás e Roraima.

Após troca de informações com a polícia goiana, equipes do Denarc realizaram diligências durante alguns dias e confirmaram que o médico procurado pela Justiça de Goiás morava no município de São Cristóvão, na Grande Aracaju. No entanto, os policiais constataram que ele estava viajando para fora do estado. Durante as investigações, os oficiais investigadores sergipanos identificaram a possível localização do suspeito em Boa Vista, capital de Roraima. As informações foram repassadas à Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) de Roraima, que conseguiu localizar e prender o investigado no endereço indicado pelas equipes sergipanas.

Segundo o Denarc de Sergipe, o médico está detido em RR e permanece à disposição da Justiça de Goiás. A ação foi realizada no âmbito da Operação Nárke, integrada à Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento ao Narcotráfico e coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP).

A ação divulgada na terça destaca a importância da cooperação entre forças policiais de diferentes unidades federativas no combate ao tráfico de drogas e outros crimes interestaduais.

Fonte: SSP/SE