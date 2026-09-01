Polícia Civil de Sergipe participa da Operação Fraude Zero e é destaque em eletividade

A Polícia Civil de Sergipe, em ação integrada com as forças de segurança pública de todo o país, participa da Operação Fraude Zero, iniciativa de alcance nacional voltada à localização e captura de foragidos da Justiça investigados ou condenados por crimes de estelionato e delitos correlatos.

A Operação Fraude Zero é uma iniciativa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do CIBERLAB/DIOPI/SENASP, que reúne esforços integrados das Secretarias de Segurança Pública, com atuação direta das polícias civis e militares de diversas unidades da federação, no enfrentamento qualificado aos crimes de estelionato e delitos correlatos no ambiente digital.

Iniciada em 13 de julho de 2026, a partir de uma reunião nacional de alinhamento estratégico, a operação tem como objetivo central promover o cumprimento do maior número possível de mandados de prisão relacionados a fraudes, fortalecendo a repressão a organizações criminosas e indivíduos envolvidos nesse tipo de prática criminosa.

A ação é resultado da cooperação interestadual e do compartilhamento de informações e inteligência, evidenciando o compromisso das forças de segurança pública com a proteção da sociedade diante do crescente cenário de crimes cibernéticos e financeiros.

No âmbito do Estado de Sergipe, equipes policiais vêm realizando diligências e cumprindo mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário, contribuindo para os resultados alcançados nacionalmente.

Durante a operação, 17 pessoas foram presas por meio de diligências da Polícia Civil de Sergipe. O Estado alcançou o 1º lugar nacional em efetividade de cumprimentos entre as 27 unidades federativas participantes, atingindo 54,8%.

A Operação Fraude Zero reforça a importância da atuação integrada, do uso de tecnologia e da especialização investigativa como pilares essenciais no combate às fraudes, contribuindo para a responsabilização dos autores e para a redução dos prejuízos causados às vítimas.

O delegado André Baronto, diretor do Depatri, parabenizou a iniciativa do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça, e destacou que a integração entre as forças de segurança de todos os Estados da Federação é fundamental para o combate efetivo a golpes e fraudes.

Fonte: SSP/SE