Polícia Civil de Sergipe prende em Minas Gerais dois investigados por fraude bancária de R$ 606 mil

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC/DEPATRI), deflagrou, nesta quarta-feira, 02, a Operação Alter Ego, que resultou na prisão de dois investigados por uma fraude bancária que causou um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 606 mil a uma vítima em Sergipe.

A operação foi realizada no município de Uberaba, em Minas Gerais, com o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela Justiça. A ação contou com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio de policiais civis da Regional de Uberaba, e com a participação da Divisão de Inteligência da Polícia Civil de Sergipe (DIPOL).

Durante a ação, os policiais localizaram os investigados e apreenderam aparelhos celulares, que serão submetidos a análise técnica e perícia como parte do aprofundamento da apuração.

Investigação aponta fraude de mais de R$ 600 mil

As investigações apontam que os suspeitos teriam se passado pela vítima perante uma instituição financeira, utilizando indevidamente dados pessoais e documentos para obter acesso à conta bancária.

A partir desse acesso, teriam sido contratados empréstimos consignados em nome da vítima. Os valores obtidos, somados a recursos que já estavam disponíveis na conta, teriam sido sacados e transferidos posteriormente para terceiros. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 606 mil.

A apuração também apontou que os investigados, vinculados ao Estado de Minas Gerais, teriam se deslocado até Sergipe para executar a fraude, caracterizando uma atuação interestadual.

Alter Ego

O nome “Alter Ego” é uma expressão em latim que significa “outro eu” e faz referência à dinâmica investigada, na qual os suspeitos teriam assumido a identidade de outra pessoa para viabilizar a fraude bancária.

As diligências continuam, especialmente com a análise dos dispositivos apreendidos, para aprofundar a apuração dos fatos e verificar eventual participação de outras pessoas.

Fonte: SSP/SE