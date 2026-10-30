Polícia Civil de Sergipe prende foragido por homicídio em operação interestadual na Bahia

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Municipal de Poço Verde, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 40 anos, investigado pela prática de homicídio e considerado foragido da Justiça sergipana. A prisão ocorreu quarta-feira, 28, no bairro Cajazeiras XI, em Salvador, na Bahia, com o apoio operacional de policiais militares do Batalhão Gêmeos, da Polícia Militar baiana.

O homem foragido era alvo de um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Poço Verde, em 2015, pela suspeita de envolvimento em um crime previsto no artigo 121 do Código Penal, que trata do homicídio. A ordem judicial tem validade até 2035.

A localização e captura do foragido foram resultado de um trabalho integrado entre as forças de segurança dos dois estados, a partir do compartilhamento de informações e da atuação das equipes policiais em Salvador. Após ser interceptado, o homem foi conduzido à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde foi confirmada a validade do mandado expedido pela Justiça de Sergipe.

Após os procedimentos legais, o custodiado deverá passar por exame de corpo de delito e permanecerá temporariamente recolhido em uma unidade policial baiana. As providências para sua transferência ao sistema prisional competente estão em andamento, a fim de que fique à disposição da Justiça sergipana.

A Polícia Civil destaca que a integração entre as forças de segurança é fundamental para o enfrentamento à criminalidade e a localização de pessoas procuradas pela Justiça, independentemente das fronteiras estaduais.

A instituição também reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade. Informações e denúncias podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE