Polícia Civil de Sergipe recupera cerca de 600 celulares na Operação Última Chamada

A Polícia Civil de Sergipe recuperou cerca de 600 celulares roubados e furtados durante a Operação Última Chamada, ação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Sergipe está entre os estados que mais localizaram aparelhos com restrição de roubo e furto. Os celulares recuperados serão devolvidos aos proprietários no dia 01 de setembro, na Academia de Polícia Civil (Acadepol).

De acordo com o delegado-geral Thiago Leandro, Sergipe se destaca nacionalmente pela recuperação de celulares e pelo combate à receptação. “Nós focamos e nos especializamos em combater a modalidade de receptação. Então, minando o receptador, nós diminuímos os índices tanto de furto como de roubo e até mesmo impedimos o crime de latrocínio em relação ao aparelho celular”, ressaltou.

Nesta etapa da operação, o foco foi a recuperação dos aparelhos para possibilitar que as vítimas tenham de volta os bens subtraídos. Segundo a delegada Luciana Pereira, as ações de localização e apreensão continuam até o dia 31 de agosto. “Nessa última semana, tivemos êxito com a apreensão de aparelhos. A operação não acabou. Nós vamos mantê-la até o dia 31 de agosto para que, no dia 1º, na Acadepol, possamos fazer a devolução desses aparelhos”, detalhou.

Para facilitar a consulta, o Núcleo de Modernização e Inovação Tecnológica da Polícia Civil desenvolveu uma página específica para que pessoas que tiveram celulares roubados ou furtados verifiquem se o aparelho foi recuperado na operação. A consulta está disponível em celularseguro.pc.se.gov.br.

“Nessa página, a pessoa vai informar o CPF, a data de nascimento e vai verificar se aquele aparelho subtraído foi recuperado. Se houver uma confirmação da recuperação, essa pessoa vai receber as instruções para comparecer à Academia de Polícia Civil na data de devolução”, explicou a delegada Rosana Freitas, coordenadora das delegacias da capital.

Parte dos aparelhos estava em posse de pessoas que desconheciam sua origem. A cozinheira Luciana Barreto contou que o marido havia comprado um dos celulares posteriormente identificado em uma investigação da Polícia Civil. Para ela, a recuperação também contribui para esclarecer a procedência dos aparelhos e evitar que pessoas que os adquiriram sem conhecimento da origem sejam envolvidas em situações criminosas.

Orientações

Para reduzir os riscos de acesso aos dados pessoais em caso de furto ou roubo, a Polícia Civil orienta que os usuários não deixem o aparelho em modo avião e mantenham, sempre que possível, recursos de segurança como biometria digital ou facial ativados.

Operação

A Operação Última Chamada foi desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com foco no enfrentamento ao furto e ao roubo de celulares, além da recuperação dos aparelhos subtraídos. Em Sergipe, as ações também buscam combater grupos criminosos envolvidos nesses crimes e a cadeia de receptação.

Fonte: SSP/SE