Polícia Civil deflagra ação contra fraudes e desvio de verbas públicas em contratos municipais de Sergipe

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), com apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e do Ministério Público da Bahia, deflagrou, no início da manhã desta terça-feira, dia 25, a Operação Histograma, com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresas públicas, empresas privadas e pessoas físicas.

A investigação teve início após o recebimento de uma notícia-crime sobre graves irregularidades em contratos emergenciais do setor de limpeza urbana, no âmbito da Emsurb. As diligências investigativas constataram uma série de atipicidades e inconsistências documentais, indicando que a empresa contratada começou a atuar oferecendo descontos expressivos nos serviços de limpeza urbana, se comparados aos valores do projeto básico estabelecido pelo próprio órgão.

Contudo, em contratos subsequentes firmados no mesmo ano, houve aumentos drásticos nas tarifas unitárias, eliminando a vantagem inicial e indicando uma provável recomposição artificial de preços.

Paralelamente, a empresa investigada também ampliou sua presença no município ao vencer um novo certame de grande vulto na Secretaria Municipal da Educação (Semed).

Diante da materialidade desses dados, foi representada pela busca e apreensão em endereços situados em Aracaju, Barra dos Coqueiros e no estado da Bahia. Ao todo, são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, tendo como alvos empresas públicas, empresas privadas e pessoas físicas, com o objetivo de coletar provas sobre o possível direcionamento das contratações e o suposto pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

Fonte: SSP/SE