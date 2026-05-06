Polícia Civil deflagra operação contra divulgação de vídeos íntimos no interior de SE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Distrital de Santa Rosa de Lima, com apoio da Delegacia de Carmópolis, Polícia Militar e da Polícia Científica, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 06, a Operação Circuito Fechado, com o objetivo de combater a divulgação não autorizada de conteúdos íntimos no município.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, com o acompanhamento de peritos criminais, que realizaram análises preliminares ainda no local. Dispositivos eletrônicos foram apreendidos e serão submetidos à perícia técnica.

A investigação foi iniciada após denúncia de uma vítima sobre a circulação de um vídeo íntimo gravado quando ela ainda era adolescente. Conforme apurado, o material teria sido exposto após a formatação de um aparelho celular em um computador de terceiros.

As oitivas realizadas ao longo do inquérito revelaram contradições entre os envolvidos — incluindo o ex-namorado da vítima e os proprietários do computador —, o que levou à representação judicial pelos mandados de busca e apreensão.

O nome da operação, Circuito Fechado, faz referência à necessidade de interromper o ciclo de compartilhamento ilegal de imagens de nudez e conteúdo sexual.

Todo o material apreendido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística, em Aracaju, onde passará por análise detalhada com o objetivo de identificar o responsável pelo compartilhamento original do conteúdo.

Durante as diligências, a Polícia Civil também recebeu informações de que um dos investigados teria o hábito de registrar e divulgar, sem consentimento, imagens íntimas de parceiras na região.

A Polícia Civil solicita que possíveis vítimas compareçam à Delegacia Distrital de Santa Rosa de Lima. A colaboração é fundamental para dimensionar a extensão dos crimes e responsabilizar o investigado por todas as condutas ilícitas.

Fonte: SSP/SE