Polícia Civil deflagra operação e prende traficantes no Carnatobias 2026

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Tobias Barreto, deflagrou um esquema especial de segurança com uso de inteligência policial para coibir a criminalidade durante o Carnatobias 2026, na região sul do estado. A ação, realizada na última quinta-feira, 16, teve início antes mesmo da abertura oficial da festividade e já resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de entorpecentes em duas ocorrências distintas, uma no Povoado Pau de Colher e outra no bairro Santa Rita.

Como parte do planejamento estratégico para a festividade, a Polícia Civil mobilizou equipes do setor de inteligência para identificar e neutralizar focos de criminalidade antes mesmo do auge da festividade. A primeira ação de destaque aconteceu no Povoado Pau de Colher, principal via de acesso terrestre à cidade. Com base em informações levantadas pelo serviço de inteligência, os policiais montaram um ponto de bloqueio e abordaram um ônibus proveniente de Aracaju.

Durante a revista, os agentes identificaram um suspeito, que demonstrava nervosismo e tentava ocultar o rosto. Com ele, foram encontradas duas pedras grandes de substância análoga ao crack. Em depoimento, o homem confessou atuar como “mula” e afirmou que receberia R$ 500 pelo transporte da droga até Tobias Barreto, onde aguardaria instruções para entrega. A prisão foi feita em flagrante.

Ainda no fim da tarde de ontem, por volta das 17h, equipes em diligência no bairro Santa Rita flagraram dois outros homens em atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais encontraram com a dupla uma quantidade de substância análoga à cocaína. Os dois foram conduzidos à delegacia e também responderão por tráfico de entorpecentes.

A expectativa é de que o esquema especial de segurança mantenha a ordem e a tranquilidade durante toda a festividade, assegurando o direito dos foliões à diversão com segurança.

Fonte: SSP/SE