Polícia Civil deflagra operação em São Paulo contra investigado por fraude eletrônica contra vítima sergipana

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), vinculada ao Departamento de Repressão a Crimes contra o Patrimônio (Depatri), deflagrou, na última quarta-feira, 11, uma operação policial na cidade de São Paulo (SP) para avançar na investigação de uma fraude eletrônica que causou prejuízo de R$ 399.962,00 a uma vítima sergipana. A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao principal investigado, contra quem também havia sido expedido um mandado de prisão preventiva. No entanto, ele não foi localizado nos imóveis onde as diligências foram realizadas.

As investigações começaram após criminosos obterem acesso indevido à conta bancária da vítima e realizarem diversas transferências fraudulentas, resultando no prejuízo de quase R$ 400 mil.

Com o avanço da apuração, a equipe da DRCC reuniu elementos que apontaram para o envolvimento do principal investigado na fraude. A partir das informações levantadas, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela adoção de medidas cautelares, que foram autorizadas e cumpridas nesta quarta-feira.

Durante as buscas, os policiais apreenderam veículos de luxo, dispositivos eletrônicos e outros objetos de interesse da investigação. O material será submetido à análise técnica e poderá contribuir para o aprofundamento das diligências.

Fonte: Polícia Civil