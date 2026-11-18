A Polícia Civil de Sergipe deflagrou, nesta quarta-feira, 18, a Operação Falso Feudo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa armada especializada no tráfico interestadual e transnacional de drogas, no comércio clandestino de armas de fogo e na lavagem de capitais. A ação é coordenada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com suporte técnico da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados judiciais, expedidos pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju. A operação ocorre simultaneamente em quatro estados: Sergipe, Goiás, Bahia e São Paulo, com a participação de equipes das respectivas Polícias Civis em diligências realizadas em residências e estabelecimentos vinculados aos investigados.

As investigações apontaram que a organização era liderada por um homem conhecido como Barão, apontado como traficante com ligações com facções criminosas de atuação nacional. Segundo a apuração policial, ele utilizava Sergipe como base para coordenar o envio de entorpecentes e ordenar ações de retaliação armada, mantendo uma estrutura criminosa com ramificações em outros estados.

O trabalho investigativo também identificou um esquema logístico utilizado para transportar grandes carregamentos de drogas. Os entorpecentes eram escondidos em bagageiros de ônibus de turismo interestaduais e em compartimentos falsos de veículos utilizados no transporte de mudanças residenciais.

Outro aspecto identificado foi a articulação de possíveis ações para resgatar detentos de unidades prisionais sergipanas. As diligências também estão relacionadas à estrutura de armamentos e equipamentos táticos mantida pelo grupo, incluindo armas de grosso calibre, coletes balísticos e fardamentos.

O nome Operação Falso Feudo faz referência à alcunha Barão, atribuída ao principal investigado. A denominação remete à ideia de um território que o líder da organização acreditava controlar e utilizar como base para suas atividades criminosas.

A operação integra a terceira edição da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), iniciativa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A rede promove a atuação integrada das unidades especializadas das Polícias Civis dos estados, com compartilhamento de informações e ações simultâneas contra organizações criminosas.

A operação conta ainda com apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), do Departamento de Narcóticos (Denarc), da Coordenadoria-Geral de Inteligência e Planejamento (CGIP) e do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), que atuam de forma integrada no cumprimento das medidas judiciais.

Novas informações sobre prisões e apreensões realizadas durante a operação serão divulgadas ao longo do dia.

A Polícia Civil reforça que informações sobre atividades criminosas podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

Fonte: Polícia Civil