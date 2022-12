Polícia Civil desativa ponto de venda de drogas em Tobias Barreto

A Delegacia Regional de Tobias Barreto prendeu em flagrante um homem de 21 anos de idade por tráfico de drogas e desativou um ponto de comercialização dos entorpecentes. A ação policial ocorreu na última quinta-feira, 29, no Conjunto Agripino III.

As investigações tiveram início com base nas denúncias recebidas por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil. Dessa maneira, diversas diligências foram realizadas, e o suspeito foi localizado, atuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à Delegacia. Como resultado, o ponto de vendas de entorpecentes no munícipio foi desativado.

Na ação policial, foram apreendidos uma balança de precisão, quantidades de cocaína e maconha prontas para a comercialização, além de aparelhos celulares. O suspeito encontra-se a disposição da Justiça.

Fonte: SSP