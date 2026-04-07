Polícia Civil detém homem por abuso sexual contra a própria filha

A Polícia Civil de Sergipe prendeu em flagrante um homem de 54 anos, no município de Canindé de São Francisco, suspeito de coação no curso de investigação relacionada a crime contra a dignidade sexual. O investigado é pai da vítima, uma adolescente de 12 anos. A prisão foi efetuada na última segunda-feira, 6.

A prisão ocorreu após o suspeito invadir a residência da família e pressionar os envolvidos a respeito de uma denúncia registrada horas antes na Delegacia Municipal. Durante a ação, equipes policiais constataram a tentativa de intimidação das vítimas, o que motivou a autuação em flagrante.

As investigações apontam para a prática de estupro de vulnerável, com indícios de abusos iniciados quando a vítima tinha entre cinco e seis anos, prolongando-se ao longo do tempo. Conforme apurado, o suspeito utilizava promessas de presentes como notebook, bicicleta e celulares, além de ameaças para manter a vítima em silêncio.

Durante o interrogatório, o homem admitiu ter mantido contato íntimo com a filha, embora tenha negado a violência inicial, sendo o caso apurado pelas autoridades competentes. Ele foi encaminhado para exame de corpo de delito e passará por audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE