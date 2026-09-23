logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Polícia Civil divulga imagem de homem investigado por violência doméstica em Tobias Barreto

9dbadc29-7e89-4afd-9900-c52da16bede9

Nesta quarta-feira, 23, a Polícia Civil de Sergipe, por meio do Núcleo de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis de Tobias Barreto, divulga a imagem de José Everton Ramos dos Santos, investigado por crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a ex-companheira.

De acordo com as apurações policiais, na manhã de 20 de agosto deste ano, o investigado teria arrombado e invadido a residência da ex-companheira. Conforme o relato registrado durante a investigação, ele teria ameaçado a vítima de morte caso a polícia fosse acionada e a agredido fisicamente, causando lesões que necessitaram de atendimento médico.

Ainda segundo as informações apuradas, duas crianças que estavam no imóvel também teriam sido atingidas durante as agressões. Antes de deixar o local, o investigado teria levado um aparelho de televisão pertencente à residência.

A investigação também aponta registros anteriores relacionados a episódios de violência doméstica envolvendo a mesma vítima.

Informações que possam contribuir para a localização de José Everton Ramos dos Santos podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia 181. O sigilo do comunicante é garantido.

Fonte: SSP/SE

Publicidade
Publicidade
Previous
Next