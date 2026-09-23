Polícia Civil divulga imagem de homem investigado por violência doméstica em Tobias Barreto

Nesta quarta-feira, 23, a Polícia Civil de Sergipe, por meio do Núcleo de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis de Tobias Barreto, divulga a imagem de José Everton Ramos dos Santos, investigado por crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a ex-companheira.

De acordo com as apurações policiais, na manhã de 20 de agosto deste ano, o investigado teria arrombado e invadido a residência da ex-companheira. Conforme o relato registrado durante a investigação, ele teria ameaçado a vítima de morte caso a polícia fosse acionada e a agredido fisicamente, causando lesões que necessitaram de atendimento médico.

Ainda segundo as informações apuradas, duas crianças que estavam no imóvel também teriam sido atingidas durante as agressões. Antes de deixar o local, o investigado teria levado um aparelho de televisão pertencente à residência.

A investigação também aponta registros anteriores relacionados a episódios de violência doméstica envolvendo a mesma vítima.

Informações que possam contribuir para a localização de José Everton Ramos dos Santos podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia 181. O sigilo do comunicante é garantido.

Fonte: SSP/SE