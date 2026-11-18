A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), solicita a colaboração da população para identificar um homem investigado por um homicídio ocorrido em 24 de junho deste ano, na região central de Aracaju. O crime aconteceu nas proximidades do Mercado Central, durante o período de realização do Forró Caju.

De acordo com o delegado Mário Leony, responsável pela investigação, imagens obtidas junto à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e à Guarda Municipal foram fundamentais para reconstituir a dinâmica do crime. Os registros mostram a vítima e o investigado conversando, sentados, momentos antes do homicídio. Outra câmera flagrou o momento em que o homem atinge a vítima com golpes de faca.

O homicídio foi praticado com arma branca, na Rua Apulcro Mota, durante a dispersão do público que participava do evento. A identificação da vítima também exigiu trabalho investigativo. Por se tratar de uma pessoa em situação de rua, que havia perdido o vínculo com familiares, os investigadores recorreram a tecnologias de reconhecimento facial para chegar à sua identidade. Posteriormente, familiares realizaram o reconhecimento.

Segundo o delegado, a motivação do crime não foi esclarecida. Entre as linhas investigativas consideradas estão uma possível relação com o tráfico de drogas na localidade ou uma discussão ocasional entre os envolvidos.

Apesar das diligências realizadas, a Polícia Civil ainda não conseguiu identificar o homem apontado como autor do homicídio. Por isso, informações que possam contribuir para a identificação do investigado devem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia 181. O serviço é gratuito, funciona com garantia de sigilo e permite o envio de informações de forma anônima.