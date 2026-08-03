Polícia Civil divulga imagem de investigado por homicídio

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), divulga nesta segunda-feira, 03, a imagem de Paulo Lucas Santos Mota, um dos investigados por envolvimento no homicídio ocorrido no dia 13 de maio deste ano, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. A divulgação tem como objetivo obter informações que auxiliem na localização dos dois suspeitos e na conclusão das investigações.

De acordo com o inquérito policial, as apurações apontam que o homem cuja imagem está sendo divulgada conduzia a motocicleta utilizada na ação criminosa, enquanto o comparsa teria efetuado os disparos contra a vítima.

A dinâmica do crime foi registrada por câmeras de segurança e mostra que a dupla percorreu ruas do bairro até localizar o alvo. Ao se aproximarem do local, o condutor parou a motocicleta para que o comparsa desembarcasse e efetuasse os disparos. Em seguida, os dois fugiram na motocicleta.

Apesar das diligências realizadas pela equipe do DHPP para o cumprimento das medidas judiciais, os investigados ainda não foram localizados.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa contribuir para a localização de Paulo Lucas Santos Mota, bem como do homem apontado como autor dos disparos, seja repassada por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE