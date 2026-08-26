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Polícia Civil divulga imagem de suspeito de furtos praticados em residências

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A Polícia Civil de Sergipe busca identificar um homem suspeito de envolvimento em furtos praticados em residências do conjunto Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. Os casos apresentam características semelhantes e são investigados pela 5ª Delegacia Metropolitana. A unidade divulga imagens de segurança que podem contribuir para a identificação do homem.

Em um dos casos, registrado no dia 9 de julho, o homem teria entrado em uma residência após informar à moradora que precisava retirar um rato do imóvel. Conforme o registro da ocorrência, após permanecer no local, ele teria subtraído dinheiro e três aparelhos celulares.

Em outra ocorrência, registrada no dia 21 de agosto, uma moradora relatou que o homem chegou à residência alegando interesse em conhecer o imóvel, que havia sido anunciado para venda. Após entrar no local, ele teria subtraído dois celulares e um cartão bancário. Aproximadamente 40 minutos depois, foram identificadas compras realizadas com o cartão em estabelecimentos comerciais da região.

Segundo o registro policial, a vítima também informou que tomou conhecimento de outras ocorrências semelhantes na região, nas quais moradores teriam sido abordados em suas residências por uma pessoa que utilizava o pretexto de interesse na compra do imóvel para conseguir acesso ao interior das casas.

A Polícia Civil orienta que pessoas que reconheçam o homem ou tenham informações que possam contribuir para sua identificação entrem em contato pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo da identidade do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE

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