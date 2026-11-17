A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), busca identificar três mulheres e um homem que aparecem em imagens de câmeras de segurança relacionadas a um disparo de arma de fogo contra um homem, ocorrido no Centro de Aracaju. O crime aconteceu em 29 de novembro de 2025, por volta das 19h20, nas proximidades da Praça João XXIII, na região da Rodoviária Velha. As imagens estão sendo divulgadas nesta terça-feira, 17.

De acordo com as investigações, a vítima estava em um estabelecimento comercial na Avenida Carlos Firpo quando foi abordada pelas três mulheres, que estavam acompanhadas de um homem. Uma delas a chamou para seguir até a praça, onde o homem efetuou um disparo que atingiu a perna esquerda da vítima.

As imagens captadas durante a investigação mostram a aproximação do grupo, o momento em que a vítima acompanha as mulheres e a movimentação do homem apontado como autor do disparo. A Polícia Civil busca identificar os quatro envolvidos para avançar na apuração do caso.

Informações sobre a identidade dos envolvidos podem ser repassadas à Polícia Civil pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: Polícia Civil