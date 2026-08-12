Polícia Civil divulga imagem do suspeito de atirar em via pública

Nesta quarta-feira, 12, a Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Riachuelo, divulgou a imagem de Anderson Bonifácio, conhecido como ‘Galinha’, suspeito de efetuar disparos de arma de fogo para o alto em uma via pública do município.

O caso ocorreu no dia 4 de outubro de 2025 e, segundo as investigações, o suspeito teria exibido uma pistola e realizado os disparos nas proximidades de diversas pessoas.

Após tomar conhecimento do fato, a equipe policial iniciou as diligências e conseguiu obter imagens que registraram a ação. Com base nos elementos reunidos durante a investigação e diante da gravidade da conduta, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário.

Durante a ação policial para cumprimento da ordem judicial, o suspeito não foi localizado e permanece foragido. A Polícia Civil busca o apoio da população, por meio do Disque-Denúncia (181), para localizar o investigado e efetivar o cumprimento do mandado de prisão.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça. Informações que possam contribuir para a localização do suspeito podem ser repassadas de forma segura e sigilosa pelos canais oficiais de denúncia da Polícia Civil.

Fonte: SSP/SE