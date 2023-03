Polícia Civil divulga imagens de autor de estupro na Zona Sul de Aracaju

O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) da Polícia Civil divulgou imagens do autor do crime de estupro praticado no último dia 17 de março. O caso ocorreu no bairro 17 de Março, na Zona Sul de Aracaju.

O momento da abordagem criminosa foi registrada por câmera de segurança de um imóvel. A vítima caminhava por uma rua do bairro quando foi seguida por um homem. Ele cobre o rosto ao chegar mais perto dela e a aborda com uma faca. Em seguida, a conduz para um matagal e pratica o crime.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e prisão do autor do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.