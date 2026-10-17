Polícia Civil divulga imagens de investigado por tentativa de roubo

A Delegacia de Roubos e Furtos (Derof) divulgou na última sexta-feira, 16, imagens do homem investigado por uma tentativa de roubo ocorrida no dia 11 de outubro, em um depósito de bebidas no bairro Novo Paraíso, em Aracaju. A Polícia Civil solicita o apoio da população para identificar e localizar o suspeito. Informações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181.

De acordo com a investigação, a vítima e o motoboy que trabalha no estabelecimento já foram ouvidos e esclareceram a dinâmica dos fatos.

Os vídeos obtidos pela Derof mostram diferentes momentos relacionados à ocorrência e foram juntados ao inquérito policial. Em uma das gravações levantadas, a vítima aparece sendo agredida dentro do depósito de bebidas. Outro registro mostra o investigado abordando uma mulher antes do episódio. Há ainda imagens em que ele aparece sendo perseguido pelo motoboy do estabelecimento.

“Pelas imagens é possível ver que o autor do crime é magro, alto, vestia uma calça vermelha e uma camiseta regata. Quem tiver informações que possam ajudar a Polícia Civil a identificar esse indivíduo e localizá-lo, por gentileza, ligue”, solicita a delegada Thereza Simony.

A Polícia Civil reforça que as informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.

A colaboração da sociedade é importante para ajudar a polícia a localizar o investigado e esclarecer o caso.

Fonte: SSP/SE