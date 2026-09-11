Polícia Civil divulga imagens de suspeito de furto de transdutores de ultrassom em clínica

A Polícia Civil de Sergipe divulgou, nesta sexta-feira, 11,imagens de um homem suspeito de furtar três transdutores de um aparelho de ultrassom em uma clínica na avenida Barão de Maruim, em Aracaju. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que possibilitaram a identificação visual do suspeito.

Conforme o registro da ocorrência, o homem entrou na clínica usando boné de cor clara, camisa clara com detalhes pretos, calça preta com listras laterais brancas, da marca Adidas, e tênis nas cores preta e branca. Ele entrou no estabelecimento falando ao celular, circulou pelas dependências e chegou a permanecer sentado na recepção da medicina nuclear.

Em seguida, o suspeito se dirigiu à sala de ultrassom 1, localizada na recepção 4, onde teria retirado três transdutores pertencentes a um aparelho de ultrassom da marca Philips, modelo Affiniti 70G.

Segundo o relato da comunicante, o suspeito demonstrou conhecimento sobre o equipamento, realizando o correto desencaixe dos transdutores, que estavam acoplados na parte inferior do aparelho. A circunstância levantou a suspeita de que o autor possuía familiaridade com o funcionamento do equipamento ou com o mecanismo de acoplamento dos dispositivos.

Ainda conforme as informações registradas na ocorrência, os três transdutores furtados representam um prejuízo financeiro estimado em aproximadamente R$ 75 mil.

As imagens e vídeos das câmeras de segurança foram anexados à ocorrência e permitem visualizar o rosto do suspeito durante a ação. Também foram reunidas informações técnicas sobre os equipamentos furtados, incluindo dados que possibilitam sua identificação e individualização.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para auxiliar na identificação do suspeito. Informações que possam contribuir com a investigação podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE