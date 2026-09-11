logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Polícia Civil divulga imagens de suspeito de furto de transdutores de ultrassom em clínica

5c8c5706-f059-472c-a1a2-9bce075026fe

A Polícia Civil de Sergipe divulgou, nesta sexta-feira, 11,imagens de um homem suspeito de furtar três transdutores de um aparelho de ultrassom em uma clínica na avenida Barão de Maruim, em Aracaju. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que possibilitaram a identificação visual do suspeito.

Conforme o registro da ocorrência, o homem entrou na clínica usando boné de cor clara, camisa clara com detalhes pretos, calça preta com listras laterais brancas, da marca Adidas, e tênis nas cores preta e branca. Ele entrou no estabelecimento falando ao celular, circulou pelas dependências e chegou a permanecer sentado na recepção da medicina nuclear.

Em seguida, o suspeito se dirigiu à sala de ultrassom 1, localizada na recepção 4, onde teria retirado três transdutores pertencentes a um aparelho de ultrassom da marca Philips, modelo Affiniti 70G.

Segundo o relato da comunicante, o suspeito demonstrou conhecimento sobre o equipamento, realizando o correto desencaixe dos transdutores, que estavam acoplados na parte inferior do aparelho. A circunstância levantou a suspeita de que o autor possuía familiaridade com o funcionamento do equipamento ou com o mecanismo de acoplamento dos dispositivos.

Ainda conforme as informações registradas na ocorrência, os três transdutores furtados representam um prejuízo financeiro estimado em aproximadamente R$ 75 mil.

As imagens e vídeos das câmeras de segurança foram anexados à ocorrência e permitem visualizar o rosto do suspeito durante a ação. Também foram reunidas informações técnicas sobre os equipamentos furtados, incluindo dados que possibilitam sua identificação e individualização.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para auxiliar na identificação do suspeito. Informações que possam contribuir com a investigação podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE

Publicidade
Publicidade
Previous
Next