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Polícia Civil elucida furto cometido durante sepultamento em Sergipe

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A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Gracho Cardoso, elucidou na última quarta-feira, 13, um crime de furto qualificado que gerou grande comoção no município. A ação policial resultou na identificação dos autores e na recuperação de itens subtraídos de uma residência enquanto a família da vítima participava de um sepultamento.

Segundo o inquérito policial, os investigados se aproveitaram de um momento de extrema vulnerabilidade dos moradores. Enquanto parentes e amigos prestavam as últimas homenagens ao proprietário do imóvel, os criminosos arrombaram o cadeado frontal da residência e realizaram a investida criminosa no local.

Após um intenso trabalho de inteligência e coleta de depoimentos, a equipe da Delegacia Distrital deflagrou uma operação que culminou na identificação dos envolvidos. Durante o interrogatório, um dos autores confessou a participação no delito.

Entre os itens listados no boletim de ocorrência estavam arreios e sela de montaria, utensílios de cozinha, eletrodomésticos e até mochilas escolares.

Em diligências realizadas, os policiais conseguiram localizar e recuperar uma sela de montaria e uma mochila, que estavam em posse de uma das investigadas.

As investigações seguem em curso com o objetivo de localizar o restante do material subtraído e confirmar a participação de outros possíveis coautores no crime.

Fonte: SSP/SE

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