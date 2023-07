Polícia Civil elucida homicídio em Pedrinhas

A Polícia Civil de Pedrinhas, com apoio das equipes da delegacia de Boquim, elucidam o homicídio, ocorrido no dia 24 de junho deste ano, no município de Pedrinhas. A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira, 30.

De acordo com as investigações, no momento em que ocorreu o crime, os suspeitos e a vítima estavam em um evento junino, na madrugada do dia 24, no povoado Mutumbo, quando houve um desentendimento na festa, mas que foi logo contido. Posteriormente, os suspeitos aguardaram a vítima em uma via que liga o povoado a cidade, com pouca iluminação e sem a presença de pessoas, onde iniciaram uma nova briga, ocasionando a morte de Josué, que sofreu diversas pauladas na região da cabeça.

“Logo que tomamos conhecimento do crime, deslocamos nossa equipe ao local e as ações preliminares foram iniciadas. Em cinco dias, obtivemos êxito em identificar os suspeitos, conduzindo-os a delegacia onde assumiram a autoria do crime, e seguem à disposição da justiça,” detalhou o Delegado Josenildo Brito.

A Polícia Civil solicita a população que, informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas através do Disque-Denúncia-181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE