Polícia Civil emite alerta sobre falsos e-mails de intimação que solicitam dados pessoais

Na última quinta-feira, 12, a Polícia Civil de Sergipe emitiu um alerta, sobre falsos e-mails de intimação, enviados em nome da instituição, que solicitam dados pessoais dos destinatários.

“Em nenhuma hipótese nós solicitamos dados por meio da intimação. Então, se você recebeu um e-mail sugerindo que você está sendo intimado por uma delegacia de polícia, provavelmente nesse e-mail haverá um link que o levará a fornecer dados que não são objetivados pela Polícia Civil. Esses e-mails são falsos”, alertou.

Ainda de acordo com ela, as pessoas não devem clicar nos links presentes nessas comunicações. “Evitem clicar em links que estejam nesses e-mails. Se receberem algum tipo de intimação virtual, por exemplo pelo WhatsApp, e tiverem alguma dúvida é mais seguro entrar em contato via telefone ou comparecer na unidade policial. Nunca forneça dados antes de ter certeza de que se trata de uma intimação oficial”.

Fonte: G1 SE