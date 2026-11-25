A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Lagarto, esclareceu, na última terça-feira, 24, uma ocorrência de roubo de motocicleta registrada no município. As investigações apontaram que o crime teria sido simulado pelo próprio proprietário do veículo, com o objetivo de obter indevidamente uma indenização securitária.

O caso foi registrado em outubro, quando um mototaxista informou ter sido abordado por um homem armado nas proximidades do Condomínio Colorado II, na Avenida Machado. Na ocasião, relatou que foram levados sua motocicleta e R$ 400.

De acordo com o delegado José Janiel, responsável pelo caso, durante as diligências a equipe policial recebeu uma denúncia anônima indicando que a motocicleta estaria em uma residência, parcialmente desmontada. A partir dessa informação, os policiais localizaram o veículo e identificaram as pessoas envolvidas na retirada e no desmanche.

Conforme apurado, o proprietário teria solicitado a um intermediário que providenciasse o desmanche da motocicleta, serviço executado por uma terceira pessoa, que ficou com as peças. Em depoimento, o proprietário afirmou que o veículo apresentava problemas no motor e que o conserto ou a venda lhe trariam prejuízo. Por esse motivo, decidiu simular o roubo e acionar o seguro.

“A Polícia Civil reuniu elementos que indicam a possível prática de fraude securitária e comunicação falsa de crime. As investigações continuam para esclarecer integralmente a participação de cada envolvido e subsidiar a responsabilização criminal”, concluiu Janiel.

Fonte: Polícia Civil