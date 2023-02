PC flagra abatedouro clandestino na zona rural de Itaporanga D’Ajuda

Uma operação deflagrada pela Delegacia de Repressão a Crimes Rurais (Dercra) desativou um abatedouro de gado clandestino no povoado Saco, em Itaporanga D’Ajuda. O local não possuía condições mínimas de funcionamento e oferecia risco à saúde humana. A ação policial foi divulgada nesta terça-feira, 7.

No local, os policiais flagraram um ambiente sem condições mínimas de higiene para o corte e armazenamento de carne. No abatedouro clandestino havia partes de animais abatidos espalhadas pelo chão de areia. Também havia peças de carne ao ar livre e sem refrigeração.

O dono da propriedade, e responsável pelo abate clandestino, também é vendedor de carne na região e foi preso em flagrante pela prática de crime contra relação de consumo, por fornecer mercadoria em condição imprópria para o consumo.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes que possam colocar em risco a saúde humana sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE