Polícia Civil flagra revendedores clandestinos de gás em Lagarto

A operação realizada pela 3ª Divisão da Delegacia de Lagarto, com apoio da Delegacia Regional de Itabaiana e da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), apreendeu 69 botijões de gás armazenados acima da capacidade permitida e em condições inadequadas em três residências, assim como interditaram o estabelecimento responsável pela venda. A ação ocorreu na última terça-feira, 07, no povoado Olhos D’água, em Lagarto.

Segundo o delegado Felipe Andrade, comerciantes clandestinos armazenavam em grande quantidade e revendiam o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido popularmente como gás de cozinha, obtido por meio de um revendedor autorizado oficial. A operação realizou buscas nos endereços das revendas clandestinas e nas oficiais, dando cumprimento a dez mandados de Busca e Apreensão e efetuando duas prisões em flagrante.

As investigações tiveram início quando a polícia observou que, mesmo após a vigilância sanitária ter sinalizado sobre a quantidade de GLP acima do permitido, os comerciantes continuaram acondicionando em suas residências e revendendo GLPS, o que vai de encontro às normas estabelecidas pela lei.

“Um desses locais onde havia o armazenamento irregular GLP era próximo a uma escola, colocando em risco à população do Povoado Olhos D’água. Com a operação, conseguimos evitar um mal maior, a exposição do GLP em locais inadequados”, destaca o delegado.

De acordo com o técnico especialista em Regulação da ANP, Vanjoaldo Lopes, que acompanhou a operação, a revendedora autorizada não estava cumprindo as normas de segurança, visto que revendeu o GLP acima da quantidade permitida e em condições inadequadas. Dianto dos fatos, o estabelecimento foi interditado.

“Essas pessoas foram autuadas administrativamente e notificadas a devolver os botijões para as empresas onde adquiriram em um prazo de 48h. A ANP agradece o convite da Polícia Civil do Estado de Sergipe e se propõe a fazer outras operações se necessário”, disse o técnico.