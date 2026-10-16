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Polícia Civil identifica falsa denúncia de furto de celular

POLICIA CIVIL

A Polícia Civil identificou um caso de falsa comunicação de crime em Poço Redondo, no interior de Sergipe, após um homem registrar um boletim de ocorrência afirmando ter tido o celular furtado. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 16.

Segundo o relato apresentado à polícia, o aparelho teria sido levado por uma mulher que pediu para usar o banheiro da residência do comunicante. O caso passou a ser investigado pela equipe policial.

Durante as apurações, os agentes perceberam que o celular continuava vinculado às contas do próprio denunciante. A informação levou a equipe a realizar diligências para esclarecer o ocorrido.

Ao ser localizado pelos policiais, o homem estava com o aparelho. Questionado sobre o celular, afirmou que havia conseguido recuperá-lo no mesmo dia em que o suposto furto teria acontecido.

No entanto, diante das informações reunidas durante a investigação, a Polícia Civil concluiu que o furto relatado não havia ocorrido e responsabilizou o homem pela falsa comunicação de crime.

Fonte: SSP/SE

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