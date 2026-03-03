Polícia Civil identifica plano de homicídios e roubos envolvendo dupla no interior de SE

Na madrugada desta terça-feira, 03, uma operação da Polícia Civil, coordenada pela Delegacia Regional de Itabaiana, resultou na interceptação de dois homens que planejavam realizar uma série de crimes graves no município. A ação foi iniciada após recebimento de informações acerca da intenção da dupla, em saída temporária do sistema prisional, de executar homicídios e roubos, especialmente de motocicletas.

Segundo as investigações, coordenadas pelo delegado Fábio Alan Pimentel, após deixarem o sistema prisional, os suspeitos teriam obtido acesso a armas de fogo e já estariam se organizando para colocar em prática as ações criminosas. Conforme os levantamentos policiais, ao menos um homicídio estaria sendo planejado, motivado por uma suposta dívida relacionada ao tráfico de drogas.

Os dois investigados respondem a processos por crimes como homicídio qualificado, roubo qualificado, lesão corporal e tráfico de drogas. A Polícia Civil vinha monitorando a movimentação da dupla e reunindo elementos para impedir a consumação dos delitos.

Na madrugada, durante diligência realizada no bairro Campo Grande, em Itabaiana, houve reação à abordagem policial, resultando em confronto. Os dois homens foram atingidos, socorridos pelas equipes e encaminhados com vida ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Itabaiana, que seguirá com os procedimentos legais cabíveis, incluindo a comunicação ao Poder Judiciário e demais órgãos competentes.

Fonte: SSP/SE