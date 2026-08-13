Polícia Civil identifica suspeito de feminicídio em Boquim e pede ajuda para localizá-lo

A Polícia Civil identificou o homem suspeito de matar a ex-namorada na zona rural de Boquim, em Sergipe. O corpo da vítima foi encontrado dentro de uma residência no último dia 01 de julho.

Segundo investigação da Delegacia de Boquim, o suspeito, identificado como Janoel de Oliveira, é natural do Ceará e possui dois mandados de prisão em aberto, expedidos pela Justiça daquele estado, por homicídio e feminicídio cometidos no município de Crato.

Na quarta-feira, 12, a Polícia Civil de Sergipe recebeu informações de que o homem estaria escondido em uma residência em Lagarto. Equipes das Delegacias de Boquim e Lagarto foram até o local para tentar prendê-lo, mas ele percebeu a chegada dos policiais, pulou do primeiro andar do imóvel e fugiu.

Durante as diligências, os policiais também constataram que o suspeito é investigado por esfaquear um morador de Lagarto no dia 10 de agosto.

Considerado de alta periculosidade pela Polícia Civil, o homem continua sendo procurado. A população pode contribuir com informações sobre o paradeiro dele por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. Não é necessário se identificar.

Fonte: SSP/SE