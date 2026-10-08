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Polícia Civil indicia motorista por dirigir sob influência de cocaína após acidente

Regional Itabaiana

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Itabaiana, concluiu a investigação sobre o acidente ocorrido em 6 de junho, no bairro Rotary, quando um caminhão atingiu residências e estabelecimentos comerciais na Rua Antônio José da Costa. A conclusão da investigação foi divulgada nesta quinta-feira, 08.

Na ocasião, o caminhão perdeu o controle e atingiu imóveis localizados na via, provocando danos nas fachadas de residências e estabelecimentos comerciais. Uma caminhonete que estava estacionada em frente a uma das residências também foi atingida e danificada.

Durante a investigação, o exame toxicológico realizado no motorista apontou a presença de cocaína. De acordo com o delegado Felipe Andrade, o resultado do laudo, emitido pela Polícia Científica, integrou os elementos que fundamentaram a conclusão do inquérito.

Diante dos elementos reunidos, o motorista será indiciado pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê a responsabilização de quem conduz veículo automotor sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Segundo a Polícia Civil, a reparação dos prejuízos causados aos proprietários deverá ser buscada na esfera cível. Com a conclusão das investigações, o inquérito policial será remetido ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

Fonte: SSP/SE

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