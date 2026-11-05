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Polícia Civil inicia reabertura gradual de plantões no interior de Sergipe

delegacia

A Polícia Civil de Sergipe iniciou a reabertura gradual dos plantões noturnos em delegacias do interior do estado. Na última quarta-feira, 04, as unidades de Propriá e Lagarto retomam o funcionamento nesse horário. Nos próximos dias, a previsão é de reabertura dos plantões nas delegacias regionais de Estância e Nossa Senhora da Glória, além da unidade de Tobias Barreto.

As medidas fazem parte das ações adotadas pela instituição para restabelecer a normalidade dos serviços e garantir a continuidade do atendimento à população. Para assegurar o funcionamento das unidades, a Polícia Civil transferiu 43 oficiais investigadores para atuação fixa nas delegacias plantonistas.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, a reorganização foi necessária diante das reivindicações apresentadas pelo sindicato da categoria e do posicionamento dos servidores em relação aos plantões voluntários. A iniciativa busca evitar prejuízos à população e assegurar condições adequadas para o atendimento das ocorrências encaminhadas pela Polícia Militar.

Atualmente, funcionam normalmente a Central de Flagrantes, a unidade da Casa da Mulher Brasileira, o plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o plantão da Delegacia Regional de Itabaiana. Também estão mantidos o atendimento da Delegacia Virtual da Mulher e o plantão vespertino do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Thiago Leandro destacou que a Polícia Civil trabalha para ampliar gradualmente o funcionamento das unidades, conciliando as necessidades operacionais da instituição com as condições de trabalho dos servidores.

“A Polícia Judiciária está agindo de boa-fé com seus servidores. Estamos buscando melhorias e o equilíbrio entre as condições de trabalho dos profissionais e a garantia de um atendimento digno à população sergipana”, afirmou o delegado-geral.

Fonte: SSP/SE

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