Polícia Civil localiza investigado por diversos crimes no interior de SE

A Polícia Civil localizou, na noite da última quarta-feira, 21, um homem identificado como Leny Marke de Jesus, na localidade conhecida como Inferninho, no bairro São Cristóvão, em Itabaiana, no Agreste sergipano. Ele era investigado por envolvimento em diversos crimes registrados no município.

A ação foi realizada por policiais da Delegacia Regional de Itabaiana, por meio dos Departamentos de Narcóticos e Entorpecentes (Denarc) e de Homicídios, sob a coordenação do delegado Fábio Alan Pimentel.

Leny possuía registros relacionados a ameaças, violência doméstica e tráfico de drogas. Ele também era apontado como autor de um homicídio ocorrido há alguns anos no bairro São Cristóvão, nas proximidades do local onde foi realizada a operação.

Recentemente, o investigado também teria praticado um assalto marcado pela violência contra a vítima para subtrair uma motocicleta. O caso passou a integrar as ocorrências atribuídas a ele.

Durante operação de combate ao crime no município de Itabaiana, o homem reagiu à ação policial, provocando o revide das equipes. No confronto, ele foi atingido e veio a óbito.

A Polícia Civil reforça que ações investigativas e operacionais são realizadas com o objetivo de combater o tráfico de drogas e os crimes violentos, contribuindo para a segurança da população de Itabaiana e região.

Informações que possam auxiliar o trabalho policial podem ser repassadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181.

Fonte: SSP/SE