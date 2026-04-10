Polícia Civil localiza menina desaparecida em Lagarto

A Polícia Civil localizou, na tarde da última quinta-feira, 09, uma menina de 11 anos que havia desaparecido após sair de uma escola no município de Lagarto. A ação foi conduzida pela 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto, após a família acionar as autoridades ao perceber que a criança não retornou para casa no horário habitual.

De acordo com a polícia, a estudante deixou a escola por volta das 10h50, mas até as 13h40 ainda não havia chegado à residência, o que gerou preocupação entre os familiares. Assim que tomou conhecimento do caso, a equipe iniciou diligências para localizar a menina o mais rápido possível.

Durante as buscas, os policiais e a mãe da criança foram até a escola para analisar imagens das câmeras de segurança e entender o que havia ocorrido. No decorrer da apuração, surgiu a informação de que a menina estaria na casa de uma colega, localizada nas proximidades da unidade de ensino.

Após a confirmação, os agentes, sob coordenação do delegado Amauri da Silva Rocha, conduziram a mãe até o local indicado, onde a criança foi encontrada em segurança. Segundo a Polícia Civil, a menina havia ido para a residência da amiga, mas não comunicou seu paradeiro aos responsáveis.

O reencontro ocorreu sem intercorrências, garantindo o retorno da criança ao convívio familiar e tranquilizando todos os envolvidos no caso.

Fonte: SSP/SE