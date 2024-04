Polícia Civil localiza três suspeitos de furto em igreja de Tobias Barreto

A Polícia Civil de Tobias Barreto prendeu neste domingo (7), três suspeitos de terem furtado itens numa igreja católica, no município de Tobias Barreto.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Daniel Mattos, toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do local. Assim, com o registro do Boletim de Ocorrência, as investigações começaram, os suspeitos foram localizados e, com eles, os objetos furtados.

Parte dos objetos subtraídos foi localizada no Distrito de Lagoa Redonda, sendo apreendida e, em seguida, restituída à vítima. Os envolvidos foram indiciados pela prática do crime de furto qualificado.

A Polícia Civil solicita que, em casos de delitos similares na região de Tobias Barreto, a população entre em contato através do telefone do Disque-Denúncia (181).

Fonte: SSP