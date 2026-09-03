Polícia Civil participa de operação nacional contra abuso sexual infantil e prende investigado em Sergipe

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DEACAV), participou, na última quarta-feira, 02, da Operação Nacional Proteção Integral V, coordenada pela Polícia Federal e realizada em parceria com Polícias Civis de 20 estados. Em Sergipe, a ação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão e, durante as diligências, na prisão em flagrante de um investigado pelo armazenamento de material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, peritos criminais identificaram, nos equipamentos apreendidos, material de abuso sexual infantil. Diante da constatação, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado.

Na ação, foram apreendidos aparelhos eletrônicos que poderão contribuir para o avanço das investigações, entre eles notebooks e celulares. O trabalho teve como foco a repressão a crimes relacionados ao armazenamento, compartilhamento, comercialização e produção de material de abuso sexual infantil.

A Operação Nacional Proteção Integral V dá continuidade às ações realizadas nas edições anteriores da Proteção Integral, deflagradas em 2025 e 2026, além da Operação Nacional Guardião Digital, realizada em março deste ano pela Polícia Federal.

Nesta edição, além da Polícia Federal, participaram Polícias Civis de 20 estados brasileiros, incluindo Alagoas, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, abrangendo diferentes regiões do país.

Segundo a delegada Gabriela Sá, da DEACAV, a atuação integrada entre as forças policiais é fundamental para fortalecer a investigação e a repressão aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes.

“Todo esse esforço tem por finalidade promover a integração entre as forças policiais, federais e estaduais, na perseguição penal de indivíduos envolvidos no armazenamento, compartilhamento, comercialização e produção de material de abuso sexual infantil juvenil. A deflagração da operação reforça o compromisso institucional com a prevenção e repressão de crimes que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, conferindo maior visibilidade a necessidade de proteção integrada a este público vulnerável.”

Fonte: SSP/SE