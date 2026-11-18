A Polícia Civil de Sergipe prendeu preventivamente, na última terça-feira, 17, um homem investigado por suspeita de praticar crimes recorrentes de estelionato e apropriação indébita em Itabaiana. A operação foi conduzida pela Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional do município, que também cumpriu dois mandados de busca e apreensão: um na residência do suspeito, no bairro Anísio Amâncio de Oliveira, e outro em seu escritório, localizado na Avenida Ivo de Carvalho, na cidade serrana.

De acordo com as investigações, o suspeito teria se aproveitado da relação de confiança construída com os clientes no exercício da advocacia para receber valores referentes a alvarás judiciais, indenizações, precatórios e acordos, sem realizar os repasses devidos. A apuração também identificou cobranças supostamente fraudulentas, nas quais ele alegava que os pagamentos seriam destinados a depósitos ou acordos judiciais.

Até o momento, foram identificados 12 boletins de ocorrência relacionados ao caso, com prejuízo financeiro estimado em R$ 343.834,54. Entre as vítimas estão pessoas idosas e em situação de vulnerabilidade.

Segundo a investigação, as práticas suspeitas teriam continuado mesmo após o investigado prestar depoimento à Polícia Civil, em setembro de 2025, período em que já ocorriam apurações. Pelo menos quatro novos boletins de ocorrência foram registrados depois desse período. O suspeito também está com seu registro profissional suspenso pela entidade de classe responsável pela regulamentação da atividade.

As apurações apontam ainda possíveis indícios de participação da esposa do investigado. Ela teria atuado nas cobranças e no recebimento de valores relacionados às supostas fraudes, inclusive utilizando a própria conta bancária. Contra ela, a Justiça determinou medidas cautelares diferentes da prisão.

Durante as buscas na residência, os policiais apreenderam documentos, procurações, contratos de prestação de serviços e agendas com anotações. Também foram encontrados dois carregadores de arma de fogo municiados. Diante do material localizado, foi lavrado um auto de prisão em flagrante por suspeita de porte ilegal de munições de uso restrito.

Todo a apreensão será analisada pela equipe de investigação, que busca identificar possíveis novas vítimas, esclarecer a dimensão dos prejuízos e determinar a participação de cada envolvido.

Denúncias

A Polícia Civil informa que as investigações continuam e orienta que outras possíveis vítimas de práticas semelhantes procurem a Delegacia Regional de Itabaiana para formalizar a denúncia.

Informações também podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, por meio do número 181. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Fonte: Polícia Civil