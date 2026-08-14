Polícia Civil prende casal em flagrante por golpe do colchão magnético no interior de SE

As Delegacias de Riachuelo e Divina Pastora prenderam em flagrante, na última quinta-feira, 13, um casal suspeito de aplicar o chamado golpe do colchão magnético em Riachuelo. Segundo a apuração, os investigados ofereciam colchões com supostas propriedades medicinais, sem comprovação científica, e utilizavam documentos das vítimas para contratar empréstimos consignados sem o conhecimento dos idosos.

De acordo com as investigações, o casal abordava principalmente pessoas idosas e oferecia os colchões por valores entre R$ 6 mil e R$ 7 mil. Durante a negociação, os suspeitos solicitavam documentos pessoais e orientavam as vítimas a realizar procedimentos por videochamada, além de colocar impressões digitais em documentos.

Com os dados obtidos, os investigados realizavam empréstimos consignados vinculados aos benefícios de aposentadoria das vítimas. Em um dos casos, a dupla conseguiu transferir e sacar cerca de R$ 6 mil da conta de uma vítima, que não sabia que havia sido realizada uma operação financeira em seu nome.

A prisão ocorreu em Riachuelo, dentro da residência de uma das vítimas. No local, os policiais localizaram o casal e apreenderam o veículo utilizado nas abordagens, uma máquina de cartão e documentos relacionados às empresas utilizadas pelos suspeitos.

Durante a ação, foi constatado que os investigados já haviam conseguido movimentar os valores obtidos por meio do golpe quando foram localizados. O casal foi preso em flagrante e encaminhado para a unidade de custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

*Orientação às vítimas*

A Polícia Civil orienta que pessoas que tenham sido vítimas do golpe do colchão magnético procurem a delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência e fornecer informações que possam contribuir com as investigações.

A polícia alerta que esse tipo de golpe tem ocorrido com frequência em diferentes regiões do país e reforça a importância de não entregar documentos pessoais ou realizar procedimentos bancários sem compreender exatamente a finalidade.

Fonte: SSP/SE