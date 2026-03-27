Polícia Civil prende casal investigado por crimes sexuais contra mulheres

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), cumpriu, na tarde da última quinta-feira, 26, dois mandados de prisão preventiva contra um casal investigado por crimes sexuais no município de Propriá.

De acordo com as investigações, os suspeitos são investigados por estupro de vulnerável contra mulheres. As apurações apontam que o casal se aproveitava de situações de vulnerabilidade das vítimas, especialmente após ingestão de bebida alcoólica, quando havia redução da capacidade de resistência, para praticar os abusos de forma conjunta.

A Polícia Civil também destaca que os investigados já respondem a outro processo pelo mesmo tipo de crime, o que reforçou a necessidade da prisão preventiva, diante do risco de reiteração criminosa e da possibilidade de surgimento de novas vítimas.

As diligências para cumprimento dos mandados foram realizadas em locais distintos. O homem foi localizado em uma academia, onde atuava como instrutor, enquanto a mulher foi encontrada na residência do casal.

As investigações seguem em andamento, com a apuração de possíveis outros casos e a análise de materiais apreendidos.

A Polícia Civil reforça que vítimas ou testemunhas podem contribuir com as investigações por meio do Disque-Denúncia 181, com garantia de anonimato.

Fonte: SSP/SE