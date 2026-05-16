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Polícia Civil prende condenado por estupro contra pessoa com deficiência

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Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) de Nossa Senhora do Socorro cumpriram, na última sexta-feira, 15, um mandado de prisão definitiva contra um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu no município de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as investigações, o crime foi praticado no ano de 2020 contra uma pessoa com deficiência intelectual.

A ordem judicial foi expedida após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Com a determinação judicial, equipes da DAGV iniciaram diligências para localizar o condenado, que foi encontrado e preso na sexta-feira.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à unidade policial para a adoção das medidas legais cabíveis. Ele permanecerá à disposição do Poder Judiciário até a transferência ao sistema prisional.

Fonte: SSP/SE

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