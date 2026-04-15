Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável no interior de Sergipe

Na última terça-feira, 14, a Polícia Civil de Sergipe prendeu um homem condenado por estupro de vulnerável. A captura ocorreu entre os municípios de Capela e Muribeca, após o cumprimento de mandado de prisão definitiva, com base em sentença que fixou pena de 34 anos de reclusão em regime fechado.

As diligências foram coordenadas pelo delegado Antônio Francisco de Oliveira Filho e contaram com equipes das delegacias regionais. O condenado foi localizado, preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação reforça o compromisso da instituição no combate rigoroso a crimes contra a dignidade sexual. A Polícia Civil segue atuante na proteção de vítimas vulneráveis e na efetivação da justiça.

Fonte: SSP/SE